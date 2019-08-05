Выбросил окурок: осудили 19-летнего парня, который спалил 8 гектаров сибирской тайги
Боханский районный суд признал виновным молодого человека в поджоге березового леса. В апреле этого года молодой человек неосторожно "покурил". Он выбросил непотушенный окурок в сухую траву. В результате - загорелся березовый лес. Специалисты оценили ущерб, нанесенный лесному фонду, на сумму больше 60 тысяч рублей.
- Поджигателя задержали сотрудники уголовного розыска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Было заведено уголовное дело за повреждение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем. Пожарные собрали достаточно свидетельств, что доказать вину молодого человека.
Суд принял во внимание те факты, что 19-летний сельчанин активно сотрудничал со следствием и добровольно возместил материальный ущерб - 25 тысяч рублей. Поджигателя обязали выплатить оставшуюся сумму штрафа. Так же назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU