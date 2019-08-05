2019-08-05T10:29:46+03:00
Происшествия

Выбросил окурок: осудили 19-летнего парня, который спалил 8 гектаров сибирской тайги

Поджигатель выплатит штраф и отработает 150 часов на благо государства
Яна ЛИСИНА
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Выбросил окурок: осудили 19-летнего парня, который спалил 8 гектаров сибирской тайги.Выбросил окурок: осудили 19-летнего парня, который спалил 8 гектаров сибирской тайги.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Боханский районный суд признал виновным молодого человека в поджоге березового леса. В апреле этого года молодой человек неосторожно "покурил". Он выбросил непотушенный окурок в сухую траву. В результате - загорелся березовый лес. Специалисты оценили ущерб, нанесенный лесному фонду, на сумму больше 60 тысяч рублей.

- Поджигателя задержали сотрудники уголовного розыска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Было заведено уголовное дело за повреждение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем. Пожарные собрали достаточно свидетельств, что доказать вину молодого человека.

Суд принял во внимание те факты, что 19-летний сельчанин активно сотрудничал со следствием и добровольно возместил материальный ущерб - 25 тысяч рублей. Поджигателя обязали выплатить оставшуюся сумму штрафа. Так же назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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