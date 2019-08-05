Добрались на «КамАЗе»: добровольные пожарные из Эстонии приехали на форум в Иркутск
Первый международный форум добровольных пожарных стартовал в Иркутске. Специально к этому событию в наш город приехали добровольцы из эстонской деревни Хююру волости Сауэ Харьюского уезда.
При этом добрались до Иркутска эстонцы на пожарном «КамАЗе». В Россию они отправились еще 12 июля, попутно останавливаясь в разных городах, встречаясь с местными добровольными пожарными командами.
- Идея этого турне у эстонских пожарных возникла полтора года назад, а после приглашения в Иркутск на первый Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований получилось воплотить ее в жизн, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Общая протяженность маршрута составила более 6000 километров.
Добавим, что форум пройдет в Иркутске с 4 по 9 августа на базе спорткомплекса «Динамо». Ну а обратно в Таллин эстонские пожарные планируют вернуться к 18 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU