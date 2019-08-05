СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-05T17:54:17+03:00

Добрались на «КамАЗе»: добровольные пожарные из Эстонии приехали на форум в Иркутск. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

До Сибири они ехали с 12 июля

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Первый международный форум добровольных пожарных стартовал в Иркутске. Специально к этому событию в наш город приехали добровольцы из эстонской деревни Хююру волости Сауэ Харьюского уезда.

При этом добрались до Иркутска эстонцы на пожарном «КамАЗе». В Россию они отправились еще 12 июля, попутно останавливаясь в разных городах, встречаясь с местными добровольными пожарными командами.

- Идея этого турне у эстонских пожарных возникла полтора года назад, а после приглашения в Иркутск на первый Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований получилось воплотить ее в жизн, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Общая протяженность маршрута составила более 6000 километров.

Добавим, что форум пройдет в Иркутске с 4 по 9 августа на базе спорткомплекса «Динамо». Ну а обратно в Таллин эстонские пожарные планируют вернуться к 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU