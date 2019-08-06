2019-08-06T11:07:36+03:00
Происшествия

В Ангарске парень доставлял наркотики в колонию с помощью арбалета

Он привязывал свертки к стрелам и стрелял возле стен колонии
Алла КАКОУРОВА
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В Ангарске парень доставлял наркотики в колонию с помощью арбалета, его ждет суд.В Ангарске парень доставлял наркотики в колонию с помощью арбалета, его ждет суд.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне, пятого августа, сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Управления МВД России по Ангарску задержали молодого человека, который необычным способом передавал наркотики в колонию. При помощи арбалета он планировал «выстреливать» наркотики через стену исправительного учреждения. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Механизм доставки был очень прост: 19-летний парень привязал к стрелам свертки с растительными наркотиками и хотел выстреливать вверх, чтобы стрела прилетела точно к адресату. Но не получилось. Парень задержан.

Кстати, известно, что ангарчанин уже был до этого судим. На путь исправления, что называется, не встал. Заведено уголовное дело уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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