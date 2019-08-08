2019-08-08T14:23:05+03:00
Дом. Семья

Бонни и Клайд стали родителями: у носух из Иркутского зоосада появилось потомство

Имена малышам дадут позже, когда проявятся их характеры
Алла КАКОУРОВА
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Бонни и Клайд стали родителями: у носух из Иркутского зоосада появилось потомство. Фото:Бонни и Клайд стали родителями: у носух из Иркутского зоосада появилось потомство. Фото:
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Два года ждали. И, вот, наконец, Бони и Клайд стали родителями. В Иркутском зоосаде на свет появились сразу три детеныша носухи. Как сообщает ИА IrkutskMedia детеныши здоровы и уже начали осваивать территорию всего вольера. В рацион им добавляют фрукты и мясо. Имена им дадут попозже исходя из их индивидуальных особенностей и характера. В клетку к животным. посмотреть детенышей, пока не заходят – взрослые могут и укусить.

А сами малыши тем временем гоняют со страшной скоростью. Им так и хочется, как и взрослые, залезть повыше, чтобы получить лучший кусочек банана. Но мама не пускает.

Пополнение от носух Бонни и Клайда в Иркутском зоосаде ждали почти два года. Первое время то ли отношения не клеились, то ли сами звери не торопились с потомством. Кстати, Бонни и Клайд тоже родились в неволе. Они приехали в Иркутск из Новосибирского зоопарка.Подробнее >>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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