В Иркутске благоустраивают двор многоэтажки в стиле русских сказок

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-09T14:14:02+03:00

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Детскую площадку по улице 5-Армии оформят в стиле русских народных сказок. Кроме того, там установят площадку для занятий спортом с уличными тренажерами и турниками для воркаута.

- По проекту, площадку оборудуют ударопоглощающим покрытием, а по ее периметру предусмотрена велосипедная дорожка для маленьких детей с пешеходными переходами, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Разрабатывали этот проект, учитывая мнения местных жителей, а так же особенность планировки территории и архитектуру здании. Жители попросили обустроить детские и спортивные площадки для разного возраста. К работам приступили в начале августа.

Нестандартно спроектируют двор на улице Карла Маркса, 30. Но только не в русских мотивах, а в морском настроении. Уличное освещение там представят в виде световой инсталляции из шаров. Работы по благоустройству обещают закончить в конце сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU