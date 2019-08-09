Наши победили! Спортсмены из Иркутска заняли первое место по стрельбе из арбалета

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-09T14:49:42+03:00

Теперь они поедут на чемпионат мира

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Иркутская сборная завоевала девять медалей за стрельбу из арбалета на всероссийских соревнованиях. Они завершились в Ульяновске 5 августа, сообщает ИА Сибирские новости со ссылкой на министерство спорта региона.

Выиграл чемпионат страны и привез домой две золотые медали иркутянин Александр Соколов.Ольга Моисеева из Ангарска так же завоевала победу и пополнила коллекцию тремя медалями за первое, второе и третье место. Иркутянка Лилия Рассохатская стала второй.

Первенство России выиграл Никита Московских – у него золотая медаль, а Валерия Левченко заняла третью ступень пьедестала.

В общекомандном зачете сборная Иркутской области выиграла на чемпионате России и на первенстве стали вторыми. Сейчас спортсменов Иркутской области ждет чемпионат мира по стрельбе из арбалета с 12 по 19 августа в городе Ульяновск.

ИСТОЧНИК KP.RU