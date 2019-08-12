2019-08-12T10:28:09+03:00
Происшествия

Черные лесорубы вырубили лес на 300 тысяч рублей

Полиция изъяла у преступников «Камаз», «Урал», трактор и бензопилу
Алла КАКОУРОВА
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Черные лесорубы вырубили лес на 300 тысяч рублей.Черные лесорубы вырубили лес на 300 тысяч рублей.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Качугском районе, рядом с селом Заречное, трое местных жителей 20, 39 и 42 лет, занимались нелегальной вырубкой леса на деляне.

- В лесу полицейские обнаружили явные следы вырубки, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. - Рядом с деляной нашли и изъяли «Камаз» и «Урал», в них были загружены бревна сосны. Трактор для погрузки древесины и бензопилу также конфисковали.

Со всеми уликами задержали двух мужчин 39 и 42 лет. Как предполагает полиция, они выполняли функции водителя и погрузчика срубленного леса. Кстати, они оказались местными жителями и ничем не занимались, кроме вырубки леса. Так же поймали вальщика - жителя села Манзурка Качугского района. Он уже был судим.

Полицейские изъяли 60 кубических метров леса. Эксперты сказали, что нелегальные дровосеки нанесли ущерб лесному фонду больше чем на 300 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело за незаконную вырубку леса группой лиц по предварительному сговору. Лесорубы сейчас в изоляторе временного содержания. Полиция ищет остальных участников незаконного бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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