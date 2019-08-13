ДТП в Братске: две аварии, унесшие жизни людей, произошли 12 августа

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-13T10:37:07+03:00

В ДТП в Братске погибли два человека, еще двое попали с травмами в больницу

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Два ДТП в Братске произошли накануне, 12 августа. Оба с трагическими последствиями. Погибли люди. Обоих можно было бы избежать, если бы водители не превышали допустимую скорость.

- Первое ДТП в Братске произошло утром, в семь часов, на одиннадцатом километре автодороги «Полукольцо» (Тулун-Братск), вблизи поселка Кобь Братского района, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. -Как установлено,43-летний водитель автомобиля УАЗ-469, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. В результате автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.

Водитель погиб на месте, а его 39-летнему пассажиру потребовалась помощь врачей. Уже сейчас можно сказать, что водитель УАЗа ехал слишком быстро, это и стало причиной ДТП. Прошло всего несколько часов, и инспекторы ГИБДД зарегистрировали еще одно смертельное ДТП при схожих обстоятельствах. Автомобиль BMW на 159 км автодороги Вилюй на большой скорости вылетел на встречку. Машина попала в кювет, перевернулась. И это ДТП под Братском завершилось трагедией. Пассажирка иномарки, 52-летняя мать водителя, погибла на месте аварии, а его 57-летний отец с тяжелыми травмами попал в больницу.

Как сообщают в ГИБДД, только за последние 7 месяцев в Братске и районе по вине водителей, нарушивших требования правил дорожного движения, произошло 98 ДТП ( не учитывая два последних - авт.) , в которых погибли 12 и ранены 130 человек. В шести из них водители ехали слишком быстро, выбирая крайне опасную скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU