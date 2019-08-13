2019-08-13T18:23:29+03:00
Звезды

Спектакль "Страсти по Марии" ставит "Театр Пилигримов"

Это первая постановка театра после смерти его основателя, она посвящена памяти Владимира Соколова
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Спектакль "Страсти по Марии" ставит "Театр Пилигримов".Спектакль "Страсти по Марии" ставит "Театр Пилигримов".
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В декабре 2018 года Иркутск простился с великим мастером, режиссером Владимиром Соколовым. И его театр-студия, "Театр пилигримов", созданный в городе в 1991 году, известный своими постановками в рок-аранжировке, замолчал. Но прошло время, и актеры снова выходят на сцену, с постановкой "Страсти по Марии", посвященной памяти Владимира Соколова. Новый худрук театра, Константин Артамонов и режиссер первой постановки Анна Агапитова продолжили его дело.

- Вопрос о том, что ставить, даже не стоял. Сразу было понятно, что это рок-опера «Страсти по Марии», где звучит музыка, которую написал Владимир Соколов для открытия католического собора в Иркутске, - - сказала Анна Агапитова.- Стихи поэта Анатолия Кобенкова, постановку сделал режиссёр Вячеслав Кокорин. Она была короче, поскольку это было церковное исполнение, был другой формат, сейчас мы сделали двухактный спектакль.

В рок-опере «Страсти по Марии» будут заняты 10 актёров и восемь музыкантов, четыре из них – это рок-группа, ещё четверо – струнный квартет, состоящий из двух скрипок, альта и виолончели. Прозвучит не только музыка Владимира Соколова, но и отрывки из произведений Иоганна Себастьяна Баха.

Премьера рок-оперы «Страсти по Марии» состоится 8 и 9 сентября на Камерной сцене Иркутского академического драматического театра им. Охлопкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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