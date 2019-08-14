2019-08-14T05:10:27+03:00
Общество

Танковый биатлон 2019: российский экипаж с военными из Бурятии установил рекорд

В финал Армейских международных игр 2019 вышли сборные России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: международная федерация танкового биатлонаФото: международная федерация танкового биатлона
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Первые две медали — золото и серебро — на пятых Армейских международных играх 2019 в копилку сборной России принесли танковые экипажи. Среди победителей есть военные из Бурятии - наводчик-оператор — старшина Бато Цыдыпов и механик-водитель — старший сержант Иван Осеев, под командованием старшины Михаила Жилина они и заняли первую ступень пьедестала в дисциплине «Танковый биатлон». Кроме того, танкисты установили новый рекорд.

- Высокая слаженность действий экипажа в составе, а также идеальная стрельба и виртуозность в преодолении препятствия и участков дистанции стали основой установления новых фантастических рекордов в истории танкового биатлона: время индивидуальной гонки было улучшено на 1 мин 25 сек и составило 17 мин 30 сек, а рекорд по скорости увеличен до 78 км/час, - сообщается на официальном сайте Международной федерации танкового биатлона.

По итогам трех дней соревнований в финал Армейских международных игр вышли сборные России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Итоговая гонка начнется 17 августа в 16.30 по московскому времени. В турнире также принимали участие сборные из Венесуэлы, Китая, Сербии, Вьетнама, Кувейта, Кубы, Судана, Анголы, Сирии, Армении и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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