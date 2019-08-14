«Ваши деньги пытаются снять»: иркутян обманывают с помощью самых последних технологий

СЕГОДНЯ 07:48 2019-08-14T07:48:48+03:00

За один день аферисты украли больше миллиона у жителей Иркутской области

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В интернете можно не только заработать, но и потерять крупную сумму. Аферисты активизировались. Так, за прошедшие сутки у девяти жителей Иркутской области в совокупности украли больше миллиона рублей.

- Зачастую люди совсем не обращают на название банка, преступники тонко действуют на психологию людей, - об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Так, крупную сумму потерял 47-летний иркутянин. По излюбленной схеме мошенников мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что сбережения в опасности, их пытаются снять неизвестные люди в другом городе.

Как и любой человек, житель Иркутска испугался и был готов на все, чтобы спасти свои деньги. Для «блокировки операции по снятию денег» ему предложили назвать все данные карты и пароли, которые приходят в смс-сообщениях. После чего с его счета «ушли» 370 тысяч рублей.

По такой же схеме у санитара из Усть-Кута пропали 205 тысяч рублей, у школьного учителя из Иркутска – 125 тысяч, а у безработного иркутянина - 32 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU