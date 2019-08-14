Педофила в колонию: в Усолье осужден на 1,6 года строго режима

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-14T13:48:01+03:00

Приставал к дочери, но вину так и не признал

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Усольским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который приставал к дочери, но насилия не применял, сообщает ИА Байкал- Инфо, со ссылкой на пресс-службу Усольского городского суда.

На суде мужчина свою вину так и не признал. Он утверждал, что все, что говорил на следствии, было сказано под психологическим давлением. А свидетели его оговорили. Все это не подтвердилось.

Подобные преступления относятся, согласно Уголовному кодексу, к категории небольшой степени тяжести. Кроме того, в суде учтены все обстоятельства. В частности, то, что соседи жаловались – мужчина часто выпивает, а мать девочки - что подсудимый ее часто избивал. Мало того, его вину усугубило уже имеющиеся судимости, которые ранее не были погашены, а также и то, что действия совершены против собственного ребенка.

Суд признал вину мужчины и назначил наказание 1,6 года лишения свободы в колонии строго режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU