Юбилейный 30-ый турнир по мини-футболу памяти журналиста Льва Перминова пройдет в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:37 2019-08-15T03:37:01+03:00

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Турнир по мини-футболу среди любительских команд вузов, предприятий, клубов и других коллективов имени известного иркутского журналиста Льва Перминова проходит в городе с 1990 года. В 2019-ом соревнования состоятся уже в 30-ый раз.

- Матчи будут проходить с 30 августа по 1 сентября на стадионе ИРНИТУ, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Состав команды – десять игроков плюс тренер-представитель.

Игры пройдут по правилам мини-футбола: два тайма по 15 минут с перерывом на 5 мин. Из каждой группы выйдут в плей-офф по 2 команды. «Погонять мяч» могут команды из любого уголка области. Заседание судейской коллегии пройдет 29 августа в 17.00 во Дворце спорта «Труд».

СПРАВКА «КП»

Лев Перминов — журналист, спортивный комментатор, участник Великой Отечественной войны. Он был первым корреспондентом среди иркутян, вышедшим в прямой эфир на радио с футбольного поля.

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ИСТОЧНИК KP.RU