2019-08-15T03:37:01+03:00
Спорт

Юбилейный 30-ый турнир по мини-футболу памяти журналиста Льва Перминова пройдет в Иркутске

Матчи начнутся 30 августа
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Фото: Анны ПОПОВОЙ, архив "КП"Фото: Анны ПОПОВОЙ, архив "КП"
Изменить размер текста:

Турнир по мини-футболу среди любительских команд вузов, предприятий, клубов и других коллективов имени известного иркутского журналиста Льва Перминова проходит в городе с 1990 года. В 2019-ом соревнования состоятся уже в 30-ый раз.

- Матчи будут проходить с 30 августа по 1 сентября на стадионе ИРНИТУ, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Состав команды – десять игроков плюс тренер-представитель.

Игры пройдут по правилам мини-футбола: два тайма по 15 минут с перерывом на 5 мин. Из каждой группы выйдут в плей-офф по 2 команды. «Погонять мяч» могут команды из любого уголка области. Заседание судейской коллегии пройдет 29 августа в 17.00 во Дворце спорта «Труд».

СПРАВКА «КП»

Лев Перминов — журналист, спортивный комментатор, участник Великой Отечественной войны. Он был первым корреспондентом среди иркутян, вышедшим в прямой эфир на радио с футбольного поля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мини-футбол в Иркутске: где начать заниматься будущему чемпиону. Советы тренера и адреса секций для занятий мини-футболом в Иркутске здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объявили вознаграждение: полиция просит иркутян помочь найти уличного грабителя
В Свердловском округе Иркутска больше чем на сутки отключат холодную воду
Два большегруза столкнулись лоб в лоб под Иркутском
Пропал без вести: 80-летнего мужчину ищут в Шелеховском районе
Педофила в колонию: в Усолье осужден на 1,6 года строго режима
Ремонт пострадавшей от наводнения тулунской школы идет по графику
"Я думала, мой бывший! Рога его": фото козла, который залез на крышу в Иркутске, гуляет по соцсетям
Черные лесорубы нанесли ущерб лесному хозяйству на 10 миллионов рублей
После аварии в кому: мотоциклист в Бурятии не справился с управлением
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: организация прямых переговоров иркутских предпринимателей с зарубежными партнерами – важнейшее направление работы палаты
ДТП в Иркутской области: 17-летняя автомойщица села за руль чужой машины и врезалась в столб
«Ваши деньги пытаются снять»: иркутян обманывают с помощью самых последних технологий
"Красиво мстить не запретишь": в соцсетях выдвигают версии, зачем любовница обклеила машину кавалера прокладками
Сохраняем вкус и аромат лета на весь год. Оригинальные рецепты заготовок - для вас