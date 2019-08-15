2019-08-15T06:00:54+03:00
Происшествия

Киллеры пошли под суд: в Красноярске осуждены убийцы иркутского предпринимателя

Исполнителей заказного убийства иркутского бизнесмена искали с 2013 года
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Киллеры пошли под суд:в Красноярске осуждены убийцы иркутского предпринимателя.Киллеры пошли под суд:в Красноярске осуждены убийцы иркутского предпринимателя.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутского предпринимателя нашли заколотым ножом возле офиса его фирмы в Красноярске еще в 2013 году. Неизвестные преступники нанесли ему сразу несколько ранений, одно из которых оказалось смертельным. Почему и кто это сделал? Следователи выяснили, что бизнесмена заказал его партнер по бизнесу. Оба они торговали пылесосами "Кирби", но, видимо, разошлись в вопросах о прибыли. Во всяком случае, коллега и "друг" решил, что лишний человек в этом деле ему не нужен.

-Партнер 38-летнего погибшего решил единолично завладеть их совместным бизнесом, и с этой целью обратился к своему знакомому – 25-летнему жителю города Иркутска, заказав убийство своего коллеги за денежное вознаграждение, - сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю. -Тот согласился организовать убийство предпринимателя.

На убийство за деньги пошли житель поселка в Бурятии и города Шелехова. Несколько дней они, приехав из Иркутска в Красноярск, выслеживали жертву, а 31 октября 2013 года закололи его. Довольно долго им удавалось скрываться от сыщиков, но в конце концов криминальное трио вычислили. И в 2017 году всех арестовали.

Только что в Красноярске состоялся суд по заказному убийству иркутянина. По приговору суда 33-летнему жителю города Шелехов назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, 36-летнему жителю поселка Каменск назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строго режима. Приговоры в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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