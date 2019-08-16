СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-16T12:10:30+03:00

"Тещин" язык отдадут горнолыжникам: на серпантине у Култука больше не будет ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Горный серпантин у поселка Култук, который называют еще "Тещин язык", за годы своего существования собрал страшную жатву из сотен разбитых автомобилей и загубленных жизней. В течение этого года автомобилисты периодически испытывают неудобство - трассу Р 258 "Байкал" на этом участке часто перекрывают, обычно в самое глухое время, с 5 до 6 утра. чтобы вести взрывные работы. Спрямляют трассу, делают ее более пологой. Вскоре «Тёщин язык» останется вне самой дороги - в эксплуатацию введут объезд участка.

Власти Шелеховского района (на территории которого и находится «Тёщин язык») предложили передать этот участок трассы спортсменам для тренировок, сейчас идут переговоры. Об этом со ссылкой на администрацию Шелеховского района Иркутской области сообщает ИА "Байкал24". Необходимо также решить вопрос с передачей этого участка из федеральной собственности.

Предполагается, что на этом крутом склоне будет удобно тренироваться спортсменам - экстремалам, например, велосипедистам и горнолыжникам.

ИСТОЧНИК KP.RU