2019-08-18T11:49:42+03:00
Происшествия

Помогите найти человека: 37-летний Евгений Павельев пропал в Иркутске

Мужчина ушел куда-то 31 декабря 2018 года и исчез
Любовь АРБАТСКАЯ
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Помогите найти человека: 37-летний Евгений Павельев пропал в Иркутске. Фото: страница волонтерского движения "Лиза - Алерт" - Байкал в соцсетях.Помогите найти человека: 37-летний Евгений Павельев пропал в Иркутске. Фото: страница волонтерского движения "Лиза - Алерт" - Байкал в соцсетях.
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В Иркутске ищут без вести пропавшего 37-летнего Евгения Павельева. Он исчез бесследно еще под Новый год, 31 декабря прошлого года. Куда и зачем он отправился, неизвестно, но домой с тех пор так и не вернулся. К поискам подключились волонтеры движения "Лиза Алерт" - Байкал.

Итак, приметы пропавшего иркутянина. Он высокий, рост 175-180 сантиметров, худощавый, с темно-русыми короткими волосами и карими глазами. Перед уходом Евгений был одет в кожаную теплую куртку темного цвета, с мехом на капюшоне, серые спортивные штаны. На голове у него была надета темная шапка, на ногах - сапоги из камуса.

Куда Евгений Павельев мог пропасть, пока предположений нет. Тем, кто увидит мужчину или что-то узнает о его местонахождении, нужно обратиться в службу спасения или к добровольцам отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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