Четыре спортивные школы Иркутской области получили новые автобусы

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-18T14:13:18+03:00

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Четыре новых автобуса отправились в спортивные учреждения Иркутской области. Транспорт подарили школам олимпийского резерва «Рекорд» и «Юный динамовец», училищу олимпийского резерва в Ангарске и спортшколе «Тамир» имени И.И. Тыхреновой в поселке Усть-Ордынский. Теперь спортсменам будет удобнее ездить на тренировки и соревнования. Ключи от автобусов руководителям школ вручил губернатор региона Сергей Левченко.

- На покупку автобусов выделено более восьми миллионов рублей из федерального и областного бюджетов, - рассказывают в пресс-службе правительства региона. - Транспорт приобрели в рамках проекта Иркутской области "Спорт - норма жизни", который входит в нацпроект "Демография".

Кроме того, ранее спортшкола Тамир» имени И.И. Тыхреновой получила новую экипировку, инвентарь и оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU