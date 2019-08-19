2019-08-19T08:19:29+03:00
Общество

После наводнения в Иркутской области 5 тысяч домов признаны непригодными для проживания

Строительство и ремонт жилья и социальных объектов проконтролирует прокуратура Иркутской области
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
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После наводнения в Иркутской области 5 тысяч домов признаны непригодными для проживания.После наводнения в Иркутской области 5 тысяч домов признаны непригодными для проживания.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Почти 5 тысяч жилых домов в Иркутской области после наводнения стали непригодными для проживания людей. Также от "большой воды" пострадали 50 социальных объектов, некоторые из них не подлежат ремонту - их придется отстроить заново.

- Региональным правительством с учетом предложений прокуратуры разработаны механизмы предоставления гражданам жилых помещений, в том числе из государственного жилищного фонда Иркутской области. Заказчиком строительства новых жилых объектов для последующего предоставления их в собственность гражданам определено государственное казенное учреждение "Служба заказчика Иркутской области", - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Чтобы не допустить нарушений законодательства и сроков сдачи новых объектов, каждый этап строительства будет проходить под контролем органов прокуратуры. Порядок контроля уже обсужден и разработан в рамках межведомственного взаимодействия с правительством Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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