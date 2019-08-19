2019-08-19T08:39:34+03:00
Общество

Школе в Усть-Уде требуется капитальный ремонт

Заксобрание Иркутской области рассмотрит вопрос о выделении средств
Яна ЛИСИНА
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Законодательное Собрание рассмотрит вопрос о выделении средств на капитальный ремонт школы в Усть-Уде. ФОТО: пресс-служба ЗС.Законодательное Собрание рассмотрит вопрос о выделении средств на капитальный ремонт школы в Усть-Уде. ФОТО: пресс-служба ЗС.
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Председатель Заксобрания региона Сергей Сокол, вице-спикер Кузьма Алдаров и председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова находятся в рабочей поездке в Усть-Удинском районе. Они посетили несколько социальных объектов, в том числе школу, которая признана аварийной.

Деревянное здание построено более полувека назад, в нем обучалось 300 человек. Школьников в целях безопасности перевели в школу, которая расположена неподалеку, для которой возвели новое посещение. Однако теперь дети здесь будут учиться в две смены.

На капремонт старого здания потребуется около 50 млн рублей. Депутаты взяли вопрос на контроль.

- Вопросы образования детей - всегда в центре внимания областного парламента, - отметил Сергей Сокол. - С 1 сентября 2019 года по инициативе депутатов увеличены нормативы на учебные расходы на одного ребенка в образовательных учреждениях. Готовим поправки, чтобы увеличить выделяемую сумму для детей-инвалидов.

Кстати, новое здание школы №2 на 520 человек откроется 1 сентября. Здесь разместился пищеблок, а также спортзал, отдельный зал для игры в настольный теннис. До завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса соревнования будут проводить в школе.

Парламентарии посетили и строительную площадку ФОКа. Его планируют сдать в августе 2020 года. В Усть-Удинском районе есть школа по самбо, воспитанники которой очень ждут новый спортивный объект. Тренеры отметили, что в смете ФОКа не заложены приобретение и установка электронного табло. Депутаты рекомендовали инициировать это через проект «Народные инициативы».

Еще один объект, который посетили парламентарии, – строящееся здание межпоселенческой центральной библиотеки Усть-Удинского района имени В.Г. Распутина. Здание должны были сдать еще в июле, однако работы по-прежнему не завершены. Во время визита депутатов работников на стройплощадке не оказалось. Сергей Сокол подчеркнул, что такое отношение к возведению соцобъектов недопустимо.

- Это не просто библиотека, это культурный центр, в нем будут храниться книги, которые оставил Валентин Григорьевич Распутин для своих земляков. Если темп строительства не ускорится, мы будем инициировать проверку и обращаться в контрольные и надзорные ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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