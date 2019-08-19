Самострой у Дома литераторов необходимо снести

СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-19T08:41:15+03:00

Эксперты решают, как лучше всего демонтировать здание, а владелец строения оплатит все расходы по сносу

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Самовольная постройка на ул. Степана Разина, 38 в Иркутске соседствует с памятником истории и культуры федерального значения «Усадьба Бревнова», в котором расположен Дом литераторов. В состав здания входит глухая противопожарная стена (брандмауэрная). В 19 веке она не раз спасла исторический памятник от возгораний.

Самострой находится в паре сантиметров от этой стены. По закону, в охранной зоне памятника, а это 100 метров, категорически запрещено любое строительство. Об этом сообщает ИА Сибирские новости со ссылкой пресс-службу правительства Иркутской области.

Еще в январе 2014 года Арбитражный суд Иркутска постановил снести эту незаконную постройку. Но до сих пор этого не произошло. В конце 2017 года собственник сделал демонтаж верхнего здания, якобы начал снос. Но три нижних этажа остались и потом для них сделали крышу. Из-за близкого соседства с историческим памятником владелец здания должен был согласовать постройку со службой по охране объектов культурного наследия, но так этого и не сделал.

Владелец незаконной постройки за все это время предложил только один вариант демонтажа здания. Экспертов он не устраивает, так как такой вариант сноса разрушит брандмауэрную стену. Специалисты уверяют, что есть другие способы, как убрать здание.

Служба госстройнадзора обратилась в суд, чтобы взыскать судебную неустойку. Теперь собственник постройки должен выплачивать по 50 тысяч рублей ежемесячно. А в сумме это составит 3 миллиона рублей. Но владелец покане выплатил ни копейки.

В июле он обратился в суд и просил не сносить свое здание, чтобы сохранить брандмауэрную стену. Но суд этот иск не удовлетворил, и сейчас будет разрабатываться проект по сносу этого самостроя. Собственник незаконно построенного здания должен будет оплатить все расходы после сноса постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU