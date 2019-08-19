2019-08-19T08:41:15+03:00
Общество

Самострой у Дома литераторов необходимо снести

Эксперты решают, как лучше всего демонтировать здание, а владелец строения оплатит все расходы по сносу
Алла КАКОУРОВА
Поделиться:
Самострой у Дома литераторов необходимо снести.Самострой у Дома литераторов необходимо снести.
Изменить размер текста:

Самовольная постройка на ул. Степана Разина, 38 в Иркутске соседствует с памятником истории и культуры федерального значения «Усадьба Бревнова», в котором расположен Дом литераторов. В состав здания входит глухая противопожарная стена (брандмауэрная). В 19 веке она не раз спасла исторический памятник от возгораний.

Самострой находится в паре сантиметров от этой стены. По закону, в охранной зоне памятника, а это 100 метров, категорически запрещено любое строительство. Об этом сообщает ИА Сибирские новости со ссылкой пресс-службу правительства Иркутской области.

Еще в январе 2014 года Арбитражный суд Иркутска постановил снести эту незаконную постройку. Но до сих пор этого не произошло. В конце 2017 года собственник сделал демонтаж верхнего здания, якобы начал снос. Но три нижних этажа остались и потом для них сделали крышу. Из-за близкого соседства с историческим памятником владелец здания должен был согласовать постройку со службой по охране объектов культурного наследия, но так этого и не сделал.

Владелец незаконной постройки за все это время предложил только один вариант демонтажа здания. Экспертов он не устраивает, так как такой вариант сноса разрушит брандмауэрную стену. Специалисты уверяют, что есть другие способы, как убрать здание.

Служба госстройнадзора обратилась в суд, чтобы взыскать судебную неустойку. Теперь собственник постройки должен выплачивать по 50 тысяч рублей ежемесячно. А в сумме это составит 3 миллиона рублей. Но владелец покане выплатил ни копейки.

В июле он обратился в суд и просил не сносить свое здание, чтобы сохранить брандмауэрную стену. Но суд этот иск не удовлетворил, и сейчас будет разрабатываться проект по сносу этого самостроя. Собственник незаконно построенного здания должен будет оплатить все расходы после сноса постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутской области сезон охоты переносится из-за лесных пожаров
Сотрудники МЧС Бурятии спасли в лесу ягодника, который не мог передвигаться
Иркутянин получил шесть лет "строгача" за покушение на убийство
Школе в Усть-Уде требуется капитальный ремонт
После наводнения в Иркутской области 5 тысяч домов признаны непригодными для проживания
«Ростелеком» объявляет викторину «КиноЛогика»
Верующие из Бохана постоят православный храм сами
Трое детей и взрослая женщина погибли при пожаре в Усольском районе
Похороны Владимира Срабионова: прощание с руководителем группы "Эстрада" состоится 20 августа
Две женщины погибли в ДТП в Эхирит-Булагатском районе
Танковый биатлон 2019: победил российский экипаж с военными из Бурятии
"Выходите скорее, пожар!": полицейские в Бурятии спасли пассажиров из горящего автобуса
Жива и здорова: пропавшую шесть дней назад школьницу разыскали в Иркутске
Четыре спортивные школы Иркутской области получили новые автобусы
Как енот подружился с охотничьей собакой: видео из сибирского зоопарка привело в восторг зрителей
Помогите найти человека: 37-летний Евгений Павельев пропал в Иркутске
Лесные пожары в Иркутской области: 62 населенных пункта накрыл едкий дым
Иркутский ФК "Зенит" проиграл "Динамо" из Барнаула в очередном матче Первенства России
В Нижнеудинске полицейские вычислили вора мобильника по номерам его машины
Сотрудник МЧС утонул в Бурятии
День города Черемхово 2019: концерт групп «Фактор 2», «Пицца» и певицы Афина
Минус 5000 рублей: таксист в Братске пополнил баланс сотового телефона мошеннику
День российского кино 2019: иркутянам покажут мультики и фильмы бесплатно
Прокуратура Рязанской области нашла нарушения в детском лагере, где отдыхали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области