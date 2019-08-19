СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-19T11:06:48+03:00

В Черемхово напали на пожилую пару в собственном доме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Преступница проникла в дом, угрожала ножом, а потом испугалась и убежала

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Вчера, 18 августа, пожилая пара сообщила в полицию, что на них напали в собственном доме. Утром мужчина и женщина отдыхали. В это время их жилье пробралась злоумышленница, которую не смутил тот факт, что дом не пустой. Она была вооружена.

- Преступница начала угрожать им ножом и требовала отдать все деньги. Но когда пенсионеры начали кричать и сопротивляться, налетчица испугалась, что ее поймают, поэтому убежала, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция в короткие сроки нашла преступницу. Ею оказалась 38-летняя жительница Черемхово. Кстати, она уже имеет судимость.

За такие дела по закону придется отсидеть до 12 лет. Полиция завела уголовное дело за разбой. Сейчас преступница под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU