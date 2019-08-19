СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-19T12:05:01+03:00

В Усольском районе из-за пьяного лихача пострадали пять человек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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На минувших выходных в Усольском районе произошло ДТП, виновником которого оказался нетрезвый водитель. В аварии пострадали пять человек - трое взрослых и двое детей. К счастью, все остались живы.

Авария случилась утром 18 августа на трассе сибирь Р-255, возле поворота на поселок Новомальтинск. Об этом сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

Как стало известно, водитель «Ленд Крузера» ехал по трассе со стороны Усолья-Сибирского по направлению к поселку Средний, а когда пошел на обгон, столкнулся с легковушкой «Хендай Элантра», которая поворачивала на село Мальта. После этого внедорожник перевернулся.

С места аварии троих взрослых и двоих подростков в возрасте 11 и 16 лет доставили в больницу, с различными повреждениями. Заведено административное расследование, в котором установят кто виноват в аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU