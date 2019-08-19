2019-08-19T13:13:03+03:00
Общество

Проезд по улице Цесовская Набережная в Иркутске будет ограничен

Запрет на движение транспорта продлится с 19 по 23 августа
Анна ПОПОВА
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Проезд по улице Цесовская Набережная в Иркутске будет ограниченПроезд по улице Цесовская Набережная в Иркутске будет ограниченФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! С 19 августа проезд по улице Цесовская Набережная в Иркутске будет ограничен. Запрещающие знаки будут установлены в районе дома номер 4. Проезд на всем остальном протяжении этой дороги останется открытым для автомобилистов.

- Временное ограничение на движение транспорта на Цесовской Набережной связано с тем, что на этом участке улицы будут проводиться аварийные работы по ремонту тепловых сетей, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Полноценное движение автомобилей по улице Цесовская Набережная будет полностью восстановлено уже через несколько дней - уже в пятницу, 23 августа, водители смогут спокойно проехать по этому участку дороги. Ну а пока мы призываем автовладельцев заранее планировать свой маршрут и по возможности избегать перекрытых улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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