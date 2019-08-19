Иркутян приглашают проверить домашние тонометры

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-19T14:09:08+03:00

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Тонометр для измерения артериального давления - крайне необходимый прибор, который имеется практически в каждом доме. Но при длительном использовании он может выходить из строя и показывать неправильные значения. Поэтому специалисты советуют регулярно проводить поверку приборов - автоматические и полуавтоматические тонометры проверять раз в 2 года, а механические – каждый год.

- В рамках выставки "Серебряный возраст" в Иркутске пройдет акция "Будь уверен! Будь Здоров!". С 29 августа по 4 сентября в "Сибэкспоцентре" все желающие могут бесплатно проверить выходные параметры тонометров артериального давления, находящихся в личном пользовании, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Проверять показания приборов будут специалисты Иркутского центра стандартизации и метрологии с 10:00 до 17:00 на стенде Е203 второго павильона "Сибэскпоцентра". Организаторы советуют иркутянам обязательно принять участие в акции - в прошлом году аж 10% проверенных приборов оказались непригодными к эксплуатации. И если для здорового человека ошибка при измерении давления не будет иметь особых последствий, то гипертоникам так рисковать однозначно не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU