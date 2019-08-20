2019-08-20T05:48:49+03:00
Происшествия

Жительнице Братска предложили заработать на бирже, но теперь она должна банкам

Зарегистрировалась в программе, ввела все данные карты и через пару дней потеряла больше миллиона рублей
Алла КАКОУРОВА
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Жительнице Братска предложили заработать на бирже, но теперь она должна банкам.Жительнице Братска предложили заработать на бирже, но теперь она должна банкам.Фото: Анастасия Осипова
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Все началось с обычного телефонного звонка из Москвы. В начале августа братчанке предложили поработать биржевым маклером. Все просто – скачиваешь программу, регистрируешься и зарабатываешь. Женщине это предложение понравилось, и она охотно согласилась.

- 57-летняя жительница Братска зашла на сайт, который ей озвучили по телефону, скачала программу, после - нужно было пройти регистрацию и указать банковские данные всех имеющихся карт, якобы для дальнейшего зачисления заработанных денег, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Прошло пару дней и все средства, которые она занимала у банка, оказались на счету мошенников. В сумме это составило почти полтора миллиона, из них 256 тысяч рублей из личных сбережений. Сейчас женщина должна выплатить кредит сразу трем банкам, которые ей выдали карты.

Полиция ищет мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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