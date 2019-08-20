Там раздвигают булки: реклама кафе в Улан-Удэ возмутила горожан
На днях внимание жителей Улан-Удэ привлекла рекламная вывеска одного из городских кафе. Заведение, которое специализируется на продаже хот-догов, придумало себе новый вызывающий слоган, который насмешил одних посетителей и возмутил других. "Там раздвигают булки", - гласит надпись на вывеске. Фотография необычного плаката моментально разлетелась по соцсетям и вызвала бурю обсуждений.
- Как же достала этот пошлый примитивный юмор ниже пояса! - негодуют пользователи "Инстаграма" под фото вывески в социальных сетях.
А у другой части участников обсуждения это объявление, наоборот, вызвало положительные эмоции. Кто-то оценил необычный юмор, а кто-то заметил, что реклама все-таки достигла своей цели - привлекла внимание широкой аудитории к этому кафе. И,возможно, в ближайшее время многие жители Улан-Удэ захотят попробовать их хот-доги.
ИСТОЧНИК KP.RU