В иркутском микрорайоне Юбилейный появится новый сквер

СЕГОДНЯ 08:08 2019-08-20T08:09:04+03:00

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Хорошая новость для жителей микрорайона Юбилейный: в ближайшее время там появится новый сквер "Южный", в котором можно будет погулять и отдохнуть от повседневных забот. Он будет находиться в границах домов 8, 8а и 10.

- Подрядчик уже приступил к работам по подготовке площадки для будущей зоны отдыха, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Рабочие уже занимаются тем, что корчуют старые пни и вырубают сухие деревья.

В ближайшее время в сквере проведут санитарную обрезку деревьев и зеленых насаждений. Затем начнется строительство пешеходных дорожек лестниц, обустройство спортивной площадки и установка уличного освещения. Также, по просьбам жильцов, в сквере "Южный" создадут специальное место для выгула собак. Все работы по благоустройству новой зоны отдыха в микрорайоне Юбилейный планируют завершить в конце октября.

ИСТОЧНИК KP.RU