Иркутянка стала жертвой мошенников при попытке продать картину
Сколько полицейские ни пытаются убедить доверчивых граждан никому не сообщать данные своей банковской карты, случаев их обмана мошенниками меньше не становится. Например, на днях в одно из иркутских отделений полиции обратилась женщина, которую обманули во время продажи картины. Она пыталась продать предмет интерьера на одном из известных сайтов с бесплатными объявлениями. Через некоторое время женщине позвонила потенциальная покупательница, которая очень заинтересовалась картиной.
- Аферистка попросила женщину назвать ей номер своей банковской карты и защитный код CVC, чтобы якобы перевести деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Владелица картины не заметила подвоха и сообщила все данные покупательнице. Сразу после того, как мошенница заполучила заветные цифры, она прервала разговор и перестала выходить на связь.
Женщина не сразу поняла что покупательница картины оказалась аферисткой. И только тогда, когда с ее счета пропали 45 тысяч рублей, она заподозрила неладное и тут же позвонила в банк и заблокировала карту. После этого женщина поспешила в полицию. Оперативники отследили звонок и выяснили, что номер мошенницы зарегистрирован в Калужской области. На данный момент они продолжают ее поиски.
ИСТОЧНИК KP.RU