2019-08-20T12:14:07+03:00
Происшествия

Иркутянка стала жертвой мошенников при попытке продать картину

Женщина сама назвала аферистке данные своей банковской карты
Анна ПОПОВА
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Иркутянка стала жертвой мошенников при попытке продать картинуИркутянка стала жертвой мошенников при попытке продать картинуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сколько полицейские ни пытаются убедить доверчивых граждан никому не сообщать данные своей банковской карты, случаев их обмана мошенниками меньше не становится. Например, на днях в одно из иркутских отделений полиции обратилась женщина, которую обманули во время продажи картины. Она пыталась продать предмет интерьера на одном из известных сайтов с бесплатными объявлениями. Через некоторое время женщине позвонила потенциальная покупательница, которая очень заинтересовалась картиной.

- Аферистка попросила женщину назвать ей номер своей банковской карты и защитный код CVC, чтобы якобы перевести деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Владелица картины не заметила подвоха и сообщила все данные покупательнице. Сразу после того, как мошенница заполучила заветные цифры, она прервала разговор и перестала выходить на связь.

Женщина не сразу поняла что покупательница картины оказалась аферисткой. И только тогда, когда с ее счета пропали 45 тысяч рублей, она заподозрила неладное и тут же позвонила в банк и заблокировала карту. После этого женщина поспешила в полицию. Оперативники отследили звонок и выяснили, что номер мошенницы зарегистрирован в Калужской области. На данный момент они продолжают ее поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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