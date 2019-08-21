Почти миллион рублей за выезд в Киргизию заплатили жители Бурятии

СЕГОДНЯ 05:54 2019-08-21T05:54:35+03:00

Выкуп никто не брал, просто у семьи накопилось порядком долгов по кредиту

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Переезд в другую страну - не повод забывать про кредитные обязательства. Об этом на собственном опыте узнали молодые супруги из Бурятии, когда не смогли вовремя выехать из страны из-за долга перед банком.

Кредит в Сбербанке семейная пара оформила давно, и первое время взносы платились исправно. Затем супруги решили поработать по контракту в городе Кант в Киргизии, и после переезда платежи по кредиту прекратились.

- В службе судебных приставов в целях взыскания задолженности в отношении супругов были вынесены постановления, ограничивающие право выезда за пределы Российской Федерации. При пересечении пункта пропуска на границе сотрудники пограничной службы сообщили им о невозможности возвращения назад в Киргизию из-за имеющегося ограничения, - сообщили в пресс-службе УФССП по Республике Бурятия.

Делать нечего, должникам пришлось возвращаться в родной Джидинский район и на месте уточнять у приставов, как выйти из сложившейся ситуации. После разъяснения норм законодательства, супруги внесли на депозитный счет службы судебных приставов сумму долга в размере 823 тысяч рублей. На основании платежного поручения ограничительные меры в отношении семейной пары были сняты, и молодые люди смогли беспрепятственно уехать на работу в Киргизию.

ИСТОЧНИК KP.RU