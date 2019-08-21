В Чунском районе пожилого мужчину сбил поезд

СЕГОДНЯ 06:32 2019-08-21T06:32:56+03:00

Изменить размер текста: A A

19 августа, возле пикета № 5 перегона Сосновые Родники – Новочунка в Чунском районе произошла трагедия. Мужчина попал под несущийся поезд и погиб на месте, - об этом сообщает пресс-служба Чунского района. Утром 20 августа данные погибшего, его имя и место проживания еще не были известны. Также не известны обстоятельства трагедии.

- В полиции предположили, что у мужчины, в силу возраста, была тугоухость. И когда он шел по путям, то мог просто-напросто не услышать шум подъезжающего поезда и его предупредительный сигнал, - сообщили в пресс-службе Чунского района.

К сожалению, с начала этого года это уже третий случай гибели людей на железнодорожных путях. Первый раз женщина-водитель не справилась с управлением, столкнулась с поездом и погибла. Второй - возле депо в поселке Чунский, там молодой человек попал под колеса поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU