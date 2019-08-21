Нарубили деревьев на 66 миллионов: черных лесорубов задержали в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-21T11:48:24+03:00

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21 августа завершилось расследование уголовного дела по факту нелегальной лесной вырубки в трех районах Иркутской области – Чунском, Братском и Балаганском. Ущерб от вырубки леса составил 66 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА Байкал 24, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

- Полиция собрала достаточно доказательств, которые подтверждают, что 20 человек относятся к двум нелегальным группам «черных» лесорубов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Все они задержаны. Также удалось найти организаторов преступного бизнеса. Следователи обнаружили места вырубки и хранения срубленной древесины.

Лидер первой незаконной группы лесорубов – 29-летний безработный. Он уже не в первый раз занимается незаконным промыслом. Зимой прошлого года он так же собрал группу, тех кто хотел подзаработать с помощью рубки деревьев. Тогда они заготовили древесину на семь миллионов рублей.

Предводитель второй группы - 52-летний гражданин. Под его руководством было семеро мужчин, которые рубили деревья в Чунском и Братском районах. Они нанесли ущерб лесному фонду на сумму около 60 миллионов рублей.

Все участники этого дела имели опыт работы в этой области, у них была техника и нужные связи, которые позволяли профессионально заготавливать древесину и уже дальше ее продавать.

Вся древесина, которую нашли и изъяли оперативники, сможет покрыть нанесенный ущерб лесному хозяйству. Уголовные дела в отношении лесорубов направлены в Балаганский и Братский районные суды для дальнейшего рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU