Автомобилист из Иркутской области прятал наркотики в нише для запасного колеса

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-21T14:17:46+03:00

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Рядовой осмотр задержанного на дороге автомобиля обернулся для сотрудников ГИБДД из Слюдянского района неожиданным сюрпризом. Когда они остановили подозрительную машину марки "Субару Форестер" и начали ее осматривать, то обнаружили в нише для запаски отнюдь не дополнительное колесо, а 500 граммов наркотических веществ.

- Водитель автомобиля признался, что изготовил запрещенные вещества сам и хранил их исключительно для личного употребления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Дорожные инспекторы заподозрили, что автомобилист мог и сам употребить наркотики за рулем и попросили его пройти медицинское освидетельствование. Но водитель отказался это сделать, за что сотрудники ГИБДД выписали ему административный штраф. Но ему также не удастся уйти и от уголовного наказания. Мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы по за хранение и приобретение наркотических веществ в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU