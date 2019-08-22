В Иркутске задержали водителя, который насмерть сбил велосипедиста
Сотрудникам полиции из Иркутска удалось установить личность автомобилиста, являвшегося виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Трагедия произошла вечером 18 августа на улице Батарейная. 41-летний мужчина ехал по дороге на своем велосипеде, водитель машины не заметил его и случайно сбил. После этого 66-летний автомобилист испугался, и покинул место происшествия.
- От полученных травм велосипедист скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Дорожные инспекторы, которые прибыли на место аварии, опросили свидетелей ДТП, что помогло им узнать марку автомобиля и его цвет. После этого они разослали ориентировку на машину всем постам, и через несколько дней полицейским удалось задержать нарушителя. Сейчас его автомобиль находится на спецстоянке, в ближайшее время действиям мужчины будет дана правовая оценка.
В Иркутске задержали водителя, который насмерть сбил велосипедиста.Анна ПОПОВА
ИСТОЧНИК KP.RU