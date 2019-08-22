2019-08-22T10:49:59+03:00
Происшествия

В Усолье-Сибирском мужчину осудили за организацию наркопритона

Он сдавал свою квартиру людям с зависимостью из-за проблем с деньгами
Анна ПОПОВА
Поделиться:
В Усолье-Сибирском мужчину осудили за организацию наркопритонаВ Усолье-Сибирском мужчину осудили за организацию наркопритонаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Житель Усолья-Сибирского получил условный срок за то, что содержал в своей квартире наркопритон, сообщает портал "Усолье Инфо" со ссылкой на пресс-службу Усольского городского суда. Он сдавал свою жилплощадь людям, употребляющим наркотические вещества, чтобы поправить свое материальное положение. Мужчина разрешал им пользоваться своей мебелью и посудой, которую они использовали для приготовления наркотиков.

- Подсудимый признался, что пошел на преступление, потому что из-за проблем со здоровьем он не может работать, а пенсию ему еще не назначили, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. - Поэтому он впускал наркозависимых в свою квартиру за символическую плату в 150-200 рублей, а иногда и в обмен на алкоголь.

Поскольку 61-летний усольчанин полностью раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием, суд принял решение смягчить приговор. Мужчина получил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутске полицейские поймали вора, совершившего 4 кражи за неделю
Ангарчанин проведет два года в колонии за ДТП и нападение на полицейского в новогоднюю ночь
В Железногорске-Илимском три малолетних брата ушли гулять и потерялись
Ушел на солнечные ванны: из здания иркутской зоогалереи сбежал баклан
26 августа в иркутском зоосаде состоится благотворительный фестиваль "Счастье для всех"
В Иркутской области инвалиды получили инновационные протезы с выходом в интернет
Школьники Братска представят свой проект на Международном салоне «Макс-2019»
В торговом центре в Иркутске поймали мужчину с двумя пакетами наркотиков
В Иркутске задержали водителя, который насмерть сбил велосипедиста
Фестиваль бразильской культуры пройдет в Иркутске в сентябре
Полицейские в Иркутской области задержали мужчину, совершившего двойное убийство
Движение транспорта по улице Муравьева в Иркутске будет ограничено
Автомобилист из Иркутской области прятал наркотики в нише для запасного колеса