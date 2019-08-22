В Усолье-Сибирском мужчину осудили за организацию наркопритона

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-22T10:49:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Усолья-Сибирского получил условный срок за то, что содержал в своей квартире наркопритон, сообщает портал "Усолье Инфо" со ссылкой на пресс-службу Усольского городского суда. Он сдавал свою жилплощадь людям, употребляющим наркотические вещества, чтобы поправить свое материальное положение. Мужчина разрешал им пользоваться своей мебелью и посудой, которую они использовали для приготовления наркотиков.

- Подсудимый признался, что пошел на преступление, потому что из-за проблем со здоровьем он не может работать, а пенсию ему еще не назначили, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. - Поэтому он впускал наркозависимых в свою квартиру за символическую плату в 150-200 рублей, а иногда и в обмен на алкоголь.

Поскольку 61-летний усольчанин полностью раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием, суд принял решение смягчить приговор. Мужчина получил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU