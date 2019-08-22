В Иркутске полицейские поймали вора, совершившего 4 кражи за неделю

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-22T12:24:44+03:00

Они вышли на след грабителя после того, как он украл телефон у своего знакомого

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Сотрудники полиции смогли раскрыть серию краж, которые произошли в Ленинском районе в начале августа. Две недели назад, 4 августа, в один из отделов полиции обратился 33-летний иркутянин, который сообщил, что его ограбил один из знакомых. Потерпевший вместе с грабителем и другими своими друзьями распивали алкогольные напитки у него в квартире до позднего вечера. Затем все уснули, а наутро хозяин жилплощади обнаружил, что у него пропал сотовый телефон, сумка с деньгами и ключи от квартиры. Он предположил, кто из знакомых мог это сделать, и поспешил в полицию.

- Оперативники быстро разыскали подозреваемого и доставили его в отделение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Нарушителем оказался 40-летний местный житель, который ранее уже был судим за подобные преступления.

В ходе расследования выяснилось, что после ограбления своего знакомого мужчина не терял времени даром. Через три дня после ограбления своего знакомого, 7 августа, он избил 50-летнего мужчину в магазине, после чего украл у него деньги и мобильный телефон. В ночь с 9 на 10 августа вор ограбил 48-летнего прохожего, отобрав золотую цепочку, документы и ключи от квартиры. С их помощью он вошел в дом потерпевшего и украл деньги и ценные вещи.

И последнее преступление, которое успел совершить грабитель до ареста, произошло на следующий день - он избил 51-летнего иркутянина, отобрав у него телефон. Таким образом, за неделю он успел совершить 4 кражи. Сейчас вор находится в следственном изоляторе - ему грозит уголовное наказание по статье "грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU