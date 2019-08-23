В Иркутской области может появиться Байкальская туристическая полиция

СЕГОДНЯ 06:37 2019-08-23T06:37:33+03:00

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На днях члены совета по правам человека при президенте России опубликовали очередной доклад, в котором среди прочего порекомендовали федеральному правительству создать в Иркутской области туристическую полицию. Сейчас подобная правоохранительная структура действует только в одном городе нашей страны - Москве.

- В задачи Байкальской туристической полиции будет входить контроль за соблюдением в сфере туризма и охраны природы, - сообщили в пресс-службе совета по правам человека при президенте России.

Совет также выразил обеспокоенность экологической ситуацией на берегах Байкала и отметили, что, если не будет принято никаких мер по сохранению уникальной природы озера, его придется включить в список "Наследие в опасности". Чтобы этого не произошло, ведомство призывает федеральные и региональные власти немедленно приступить к выполнению всех рекомендаций.

ИСТОЧНИК KP.RU