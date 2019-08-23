2019-08-23T06:58:33+03:00
Общество

Сергей Сокол предложил повысить прожиточный минимум для пенсионеров в Иркутской области

В 2019-ом году прожиточный минимум для пенсионеров в Иркутской области составляет 8841 рубль
Яна ЛИСИНА
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Cергей Сокол предложил существенно увеличить прожиточный минимум пенсионера в регионе.Cергей Сокол предложил существенно увеличить прожиточный минимум пенсионера в регионе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В 2019 году прожиточный минимум для пенсионеров в регионе составляет 8841 рубль. Это на 118 рублей больше, чем в 2018-ом году. Повышение совсем небольшое. Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол предложил увеличить прожиточный уровень.

Напомним, закон о прожиточном минимуме пенсионера в Приангарье принимается каждый год. В 2020 году ожидается, что объем этой поддержки составит около 3 млрд рублей. Спикер заявил, что обратится к губернатору региона с предложением предусмотреть в бюджете на 2020 год необходимое финансирование для повышения прожиточного минимума пенсионера.

- Растут заработные платы, меняются цены, индексируются пособия. Надо также уделить больше внимания росту благосостояния пенсионеров. Рост поддержки старшего поколения должен стать более справедливым. Состояние бюджета региона позволяет выделить на поддержку пенсионеров большие деньги, – сказал Сергей Сокол.

Уточним, что сейчас, если пенсия у жителя области ниже прожиточного минимума пенсионера, он получает доплату из бюджета. Получается, увеличение прожиточного минимума пенсионера – это поддержка тех, кто больше всего нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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