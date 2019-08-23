2019-08-23T07:01:49+03:00
Происшествия

Три туристические фирмы из Иркутска долгое время присваивали деньги клиентов

Теперь полиция ищет тех, кто пострадал от действий недобросовестных компаний
Анна ПОПОВА
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Три туристические фирмы из Иркутска долгое время присваивали деньги клиентовТри туристические фирмы из Иркутска долгое время присваивали деньги клиентовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске сотрудники полиции ведут расследование в отношении трех компаний, которые с марта 2016 года занимались противоправной деятельностью. Все они занимались туристическими услугами и обманывали своих клиентов, присваивая их денежные средства. Фирмы оформляли для своих покупателей путевки в жаркие страны, но не бронировали для них места в гостиницах и не заказывали путевки, а просто присваивали деньги себе.

- На данный момент у нас есть сведения о шести пострадавших, деньги которых присвоили эти туристические компании, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Но на самом деле их может быть гораздо больше.

Если вы являетесь одним из клиентов туристических фирм, которые занимались присвоением чужих денежных средств, то вам нужно обратиться в Главное следственное управление по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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