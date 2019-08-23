В Иркутске разыскивают мужчину, совершившего особо тяжкое преступление
Сотрудники полиции из Иркутска просят всех неравнодушных граждан помочь им найти опасного преступника. Недавно он совершил особо тяжкое преступление, подробности которого пока не должны поддаваться разглашению.
- На вид преступнику 25-30 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - У него европейский тип лица, худощавое телосложение и темные волосы. Он был одет в светло-серую толстовку с капюшоном, футболку темного цвета, темное трико и черные кроссовки. Также при себе у него был черный рюкзак. Особой приметой преступника является шрам, который находится у него на правой щеке. Также он сильно хромает на левую ногу.
Всех, кто хоть что-то знает о местонахождении правонарушителя, сотрудники полиции просят обратиться в ближайшее отделение или позвонить по телефону доверия МВД.
В Иркутске разыскивают мужчину, совершившего особо тяжкое преступление.ГУ МВД по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU