СЕГОДНЯ 07:22 2019-08-23T07:22:40+03:00

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Сотрудники полиции из Иркутска просят всех неравнодушных граждан помочь им найти опасного преступника. Недавно он совершил особо тяжкое преступление, подробности которого пока не должны поддаваться разглашению.

- На вид преступнику 25-30 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - У него европейский тип лица, худощавое телосложение и темные волосы. Он был одет в светло-серую толстовку с капюшоном, футболку темного цвета, темное трико и черные кроссовки. Также при себе у него был черный рюкзак. Особой приметой преступника является шрам, который находится у него на правой щеке. Также он сильно хромает на левую ногу.

Всех, кто хоть что-то знает о местонахождении правонарушителя, сотрудники полиции просят обратиться в ближайшее отделение или позвонить по телефону доверия МВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/727599" frameborder="0"></iframe> В Иркутске разыскивают мужчину, совершившего особо тяжкое преступление.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU