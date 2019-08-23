2019-08-23T07:22:40+03:00
Происшествия

В Иркутске разыскивают мужчину, совершившего особо тяжкое преступление

Всех, кто узнал этого человека, просят обратиться в полицию
Анна ПОПОВА
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В Иркутске разыскивают мужчину, совершившего особо тяжкое преступлениеВ Иркутске разыскивают мужчину, совершившего особо тяжкое преступлениеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Сотрудники полиции из Иркутска просят всех неравнодушных граждан помочь им найти опасного преступника. Недавно он совершил особо тяжкое преступление, подробности которого пока не должны поддаваться разглашению.

- На вид преступнику 25-30 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - У него европейский тип лица, худощавое телосложение и темные волосы. Он был одет в светло-серую толстовку с капюшоном, футболку темного цвета, темное трико и черные кроссовки. Также при себе у него был черный рюкзак. Особой приметой преступника является шрам, который находится у него на правой щеке. Также он сильно хромает на левую ногу.

Всех, кто хоть что-то знает о местонахождении правонарушителя, сотрудники полиции просят обратиться в ближайшее отделение или позвонить по телефону доверия МВД.

В Иркутске разыскивают мужчину, совершившего особо тяжкое преступление.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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