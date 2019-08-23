Рысь позирует: дикую красавицу-кошку на Байкале поймали в прицел скрытой камеры

СЕГОДНЯ 07:59 2019-08-23T07:59:44+03:00

Эти животные редко попадают в объектив скрытых камер из-за своей скрытности и осторожности

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Любопытный кадр удалось снять ученым при помощи фотоловушки в Прибайкальском национальном парке. От природы осторожная рысь ненадолго утратила бдительность и устроила настоящую "фотосессию" на солонце для копытных.

- Рыси, хоть и являются обычными обитателями нашей территории , нечасто попадают в объективы фотокамер ввиду своей осторожности и скрытности, - комментируют специалисты ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". - Однако этот крупный "кот" настолько смел и уверен в себе, что прилег отдохнуть прямо посередине солонца для копытных под "прицелом" фотоловушки.

Снимок дикой красавицы -кошки, хотя и достаточно размытый из-за условий съемки скрытой камерой, уже покорил соцсети. Людям нравится рысь. Красивая. мощная, уверенная в себе. Одним словом - настоящая хозяйка тайги.

ИСТОЧНИК KP.RU