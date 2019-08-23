В Бурятии работница сельской администрации скостила срок заключенной

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-23T09:14:27+03:00

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Недавно в ходе служебной проверки сотрудники прокуратуры Бурятии выяснили, что работница администрации села Хоринское занималась подделкой документов. Оказалось, что некоторое время назад в этом поселке осужденные выполняли общественные работы по облагораживанию территории. И чиновница решила помочь одной из заключенных побыстрее освободиться от наказания.

- Она внесла в табель учета рабочего времени ложные данные, в которых говорилось, что осужденная женщина якобы завершила свои общественные работы намного раньше, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. – Но на самом деле работница администрации просто уменьшила ее трудовое время.

После расследования на чиновницу завели уголовное дело по статье “Служебный подлог”. Она уже понесла наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU