2019-08-23T09:53:35+03:00
Происшествия

Житель Тайшетского района зарезал знакомого, спрятал тело в погребе и устроил пожар

Суд отправил 54-летнего мужчину в колонию строгого режима на девять лет
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
Поделиться:
Житель Тайшетского района зарезал знакомого, спрятал тело в погребе и устроил пожарЖитель Тайшетского района зарезал знакомого, спрятал тело в погребе и устроил пожарФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

На днях Тайшетский городской суд вынес приговор в отношении 54-летнего жителя села Кондратьево Тайшетского района, обвиняемого в совершении умышленного убийства. Следователи установили, что в августе 2018 года между подсудимым и еще одним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последний схватился за нож. Увидев у оппонента холодное оружие, злоумышленник сумел перехватить руку нападавшего и тем же самым ножом нанес несколько сильных ударов. От полученных ранений потерпевший скончался.

- После этого, с целью сокрытия преступления, подсудимый спрятал тело в погребе сарая и поджег строение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Но уйти от наказания преступнику не удалось. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", следствие длилось почти год, но правоохранителям удалось доказать вину задержанного. Государственное обвинение по делу поддержано оперативным сотрудником Тайшетской межрайонной прокуратуры. Приговором суда мужчина признан виновным, и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девушка, которую ночью 22 августа избили Иркутске, ищет свидетелей
Друг по переписке оказался мошенником: иркутянка перевела аферисту 65 тысяч рублей
Закcобрание проработает с минимущества вопрос о выделении средств на Дворец бракосочетаний в Ангарске
Новая визитная карточка: в Ангарске завершают строительство набережной
Ангарчанин получил условный срок за то, что уговорил подростков украсть аккумулятор
Поддержка предпринимателей пострадавших от наводнения районов Иркутской области будет усилена
Партию кухонных досок с нацистской символикой выявили иркутские таможенники
В Ангарске местный житель осужден за оскорбление в интернете
В Бурятии работница сельской администрации скостила срок заключенной
Рысь позирует: дикую красавицу-кошку на Байкале поймали в прицел скрытой камеры
В Иркутске разыскивают мужчину, совершившего особо тяжкое преступление
Все, кто лишился домов во время паводка в Иркутской области, получат новое жилье
Три туристические фирмы из Иркутска долгое время присваивали деньги клиентов
Сергей Сокол предложил повысить прожиточный минимум для пенсионеров в Иркутской области
Гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области станет адресной
В Иркутской области может появиться Байкальская туристическая полиция