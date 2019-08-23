Житель Тайшетского района зарезал знакомого, спрятал тело в погребе и устроил пожар

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-23T09:53:35+03:00

Суд отправил 54-летнего мужчину в колонию строгого режима на девять лет

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На днях Тайшетский городской суд вынес приговор в отношении 54-летнего жителя села Кондратьево Тайшетского района, обвиняемого в совершении умышленного убийства. Следователи установили, что в августе 2018 года между подсудимым и еще одним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последний схватился за нож. Увидев у оппонента холодное оружие, злоумышленник сумел перехватить руку нападавшего и тем же самым ножом нанес несколько сильных ударов. От полученных ранений потерпевший скончался.

- После этого, с целью сокрытия преступления, подсудимый спрятал тело в погребе сарая и поджег строение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Но уйти от наказания преступнику не удалось. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", следствие длилось почти год, но правоохранителям удалось доказать вину задержанного. Государственное обвинение по делу поддержано оперативным сотрудником Тайшетской межрайонной прокуратуры. Приговором суда мужчина признан виновным, и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU