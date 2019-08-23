2019-08-23T10:02:03+03:00
Общество

В Ангарске местный житель осужден за оскорбление в интернете

Мужчина оскорбил женщину в группе в мессенджере
ХАБИБУЛИНА Вера
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В Ангарске местный житель осужден за оскорбление в интернетеВ Ангарске местный житель осужден за оскорбление в интернетеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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35-летний ангарчанин стал участником судебного разбирательства по делу об оскорблении. Неприятный случай произошел еще весной этого года. Мужчина общался со своими знакомыми в группе мессенджера «Viber» и позволил себе неприличное высказывание в адрес одной из ее участниц.

Публичное оскорбление очень задело женщину, поэтому она не стала терпеть унижения и обратилась в отдел полиции, где подала заявление, в котором рассказала об оскорблении.

- Достоинство личности охраняется государством, - Заявила пресс-служба суда г. Ангарска. - Ничто не может быть основанием для его умаления.

После того, как стали известны все обстоятельства случившегося, суд удовлетворил иск пострадавшей. Мужчине, который не умеет сдерживать свои эмоции и оскорбляет своих знакомых в интернете теперь придется заплатить штраф в размере 1 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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