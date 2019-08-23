Партию кухонных досок с нацистской символикой выявили иркутские таможенники

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-23T10:47:09+03:00

Товар ввозился из Китая и предназначался для красноярской фирмы

Изменить размер текста: A A

Почти курьезный инцидент произошел на днях в Иркутске. Во время таможенного досмотра специалисты обнаружили среди товаров, ввозимых из Китая в Россию, партию кухонных разделочных досок с нацистской символикой.

- Были выявлено 320 разделочных досок, на которые помимо изображения чашки с кофе и надписи «Coffee», было также нанесено изображение почтовой марки красного цвета с предположительным портретом Адольфа Гитлера и круглого штампа черного цвета с изображением орла с крестом и надписью "Deutsche Luftpost 1024", - сообщает пресс-служба иркутской таможни.

Подозрительный товар, принадлежащий красноярскому ООО, был отправлен на исследование. Экспертиза, проведенная омской лабораторией Министерства юстиции РФ, подтвердила, что в изображении почтовой марки и штемпеля "имеется атрибутика или символика, сходная с нацистской до степени смешения".

Поскольку подобные "художества" в нашей стране запрещены законом, доски с нацистскими изображениями были изъяты, а на фирму-импортера заведено дело об административном нарушении. В дальнейшем выяснилось, что поставка товаров с фашисткой символикой с китайским партнером не согласовывалась, так что получатель груза узнал о наличии "фашистских" досок только после таможенного досмотра.

Октябрьский районный суд Иркутска вынес решение о конфискации товара и дальнейшем его уничтожении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU