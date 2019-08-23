2019-08-23T11:20:20+03:00
Происшествия

Ангарчанин получил условный срок за то, что уговорил подростков украсть аккумулятор

Они вытащили запчасть из автомобиля, но не успели ее продать
Анна ПОПОВА
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Ангарчанин получил условный срок за то, что уговорил подростков украсть аккумуляторАнгарчанин получил условный срок за то, что уговорил подростков украсть аккумуляторФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ангарске завершилось судебное разбирательство по делу 19-летнего местного жителя, который подговорил двоих подростков совершить кражу. В марте этого года он предложил своим друзьям вытащить из чужой машины аккумулятор, чтобы его продать и разделить деньги поровну. Ночью трое злоумышленников выкрали запчасть из автомобиля, которая стоила 5200 рублей. Но сбыть украденное и поживиться деньгами им так и не удалось.

- Кража аккумулятора была быстро раскрыта, похищенное имущество вернули его законному владельцу, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Суд признал молодого человека виновным. За то, что он уговорил двоих несовершеннолетних совершить преступление, ему назначили уголовное наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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