Ангарчанин получил условный срок за то, что уговорил подростков украсть аккумулятор

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-23T11:20:20+03:00

Они вытащили запчасть из автомобиля, но не успели ее продать

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В Ангарске завершилось судебное разбирательство по делу 19-летнего местного жителя, который подговорил двоих подростков совершить кражу. В марте этого года он предложил своим друзьям вытащить из чужой машины аккумулятор, чтобы его продать и разделить деньги поровну. Ночью трое злоумышленников выкрали запчасть из автомобиля, которая стоила 5200 рублей. Но сбыть украденное и поживиться деньгами им так и не удалось.

- Кража аккумулятора была быстро раскрыта, похищенное имущество вернули его законному владельцу, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Суд признал молодого человека виновным. За то, что он уговорил двоих несовершеннолетних совершить преступление, ему назначили уголовное наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU