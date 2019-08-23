Закcобрание проработает с минимущества вопрос о выделении средств на Дворец бракосочетаний в Ангарске

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-23T12:01:01+03:00

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Еще два объекта, которые посетил Сергей Сокол во время недавней рабочей поездки в Ангарск – это Дворец бракосочетания (хотя это слишком громкое название) и площадка под строительство нового ЗАГСа. Дело в том, что сейчас влюбленные вынуждены связывать себя узами брака на втором этаже двухэтажного здания. Рядом с залом, где почти каждый день звучит марш Мендельсона, соседствует пивной бар, магазин и химчистка. Нет ни парковки для свадебного кортежа, ни площадки для красивых фото. По сути, крыльцо ЗАГСа сразу выходит на узкую автомобильную дорогу.

- Стыдно, - говорит мэр округа. - На территории проживает 238 тысяч человек. В год регистрируются около двух тысяч пар. И в каких условиях?

- Действительно, для такого города даже унизительно иметь подобный ЗАГС, - согласен с мэром Сергей Сокол. – Многие, наверное, не только свадьбу провести, но и новорожденных зарегистрировать хотят в торжественной обстановке. И вынуждены ездить в Иркутск, чтобы достойно провести праздник.

Сергей Петров рассказал, что под строительство нового ЗАГСа есть новая площадка. Она расположена в живописном районе - рядом со Свято-Троицким кафедральным собором и памятником Петру и Февронии Муромским. Земельный участок под важный социальный объект даже утвержден генеральным планом города. Есть и инвестор, который готов вложить средства и построить красивое здание, а затем передать необходимые для Дворца площади в областную собственность. Администрация округа вела переговоры с правительством региона о возможности выкупа помещений под отдел ЗАГС, финансирование проекта предварительно было одобрено. Но в декабре прошлого года из министерства имущественных отношений пришел ответ о нецелесообразности строительства нового ЗАГСа в городе нефтехимиков.

- Мы добьемся, чтобы в Ангарске был достойный ЗАГС, - сказал Сергей Сокол. – Берем этот вопрос на депутатский контроль. Если есть необходимость, встретимся с инвестором, обсудим план дальнейших действий. Это важнейшая задача для города. Финансовые затраты несоизмеримы с тем социальным эффектом, который мы получим от горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU