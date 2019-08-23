СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-23T13:23:36+03:00

Иркутянин снял лобовое стекло с машины, чтобы не платить штраф за тонировку. Фото: скриншот видео "ДТП 38RUS Иркутск".

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Иркутянин аккуратно снимает стекла с темно-зеленых "Жигулей", стоящих на улице Декабрьских Событий, и не спеша складывает их на заднее сидение автомобиля. За этой картиной наблюдают еще трое, в том числе сотрудник ДПС. Такое видео распространилось в местных соцсетях 23 августа. Что бы это могло значить?

"Рейд "Антитонировка", парень нашел выход из положения - нет стекла, нет тонировки", - комментируют кадры сибиряки в интернете.

Видимо, дорожный полицейский собирался наказать водителя за тонированные стекла, но тот придумал, как выкрутиться. Правда, по видео трудно сказать, чем закончилась эта история. Спрятав стекла, парень куда-то уходит, а вслед за ним и сотрудник ДПС. А наблюдавшая за этим девушка пока садится в машину без лобового стекла.

"Новые технологии - съемное стекло", - шутят автомобилисты Иркутска в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/727665" frameborder="0"></iframe> Иркутянин снял лобовое стекло с машины, чтобы не платить штраф за тонировку.Видео: "ДТП 38RUS Иркутск".

ИСТОЧНИК KP.RU