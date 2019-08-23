2019-08-23T13:31:22+03:00
Общество

Женщина отсудила у администрации одного из северных городов Иркутской области более 200 тысяч рублей

Эта сумма была компенсацией за испорченный автомобиль
Анна ПОПОВА
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Женщина отсудила у администрации одного из северных городов Иркутской области более 200 тысяч рублейЖенщина отсудила у администрации одного из северных городов Иркутской области более 200 тысяч рублейФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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На севере Иркутской области женщина подала в суд на администрацию города, в котором она проживает из-за открытого люка на одной из улиц. В августе прошлого года женщина ехала по городу на своем автомобиле марки "Тойота". Вдруг машина заехала одним из колес в открытый канализационный люк, из-за чего транспортное средство опрокинулось на левый бок и перевернулось.

- В результате ДТП женщина получила легкие телесные повреждения,- сообщили в пресс-службе суда. - От серьезных травм ее спасла сработавшая подушка безопасности. Автомобиль же восстановлению не подлежал.

Жительница одного из северных городов Иркутской области решила получить компенсацию и обратилась в суд, потребовав взыскать с местной администрации 276227 тысяч рублей. Суд принял решение удовлетворить требования пострадавшей. Представители администрации же не согласились с обвинением и подали апелляцию. Сейчас жалобу рассматривает специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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