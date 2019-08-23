Добро пожаловать в команду: БК Иркут представил первого новичка

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-23T13:53:43+03:00

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Недавно стало известно, что БК Иркут возобновил свое существование и в новом сезоне будет выступать во втором дивизионе Суперлиги. Он начнет новый сезон уже в сентябре, когда выступит в Магнитогорске на квалификационном турнире Кубка России. А пока БК Иркут представил своего первого новичка. Им стал 23-летний баскетболист Никита Шанталей, который будет выступать на позиции разыгрывающего.

- Никита, мы рады приветствовать тебя в нашем коллективе! - объявили в пресс-службе БК Иркут.

За время своей карьеры молодой баскетболист успел выступить в таких командах, как "Рязань", Руна-Баскет", "Химки Подмосковье" и "Чебоксарские ястребы", из которой он и перешел в БК Иркут. Там он успел отыграть в 52 матчах, причем в 49 из них оказывался в стартовом составе. В сезоне 2018/2019 Никита Шанталей в каждой игре в среднем набирал 8,5 очков, выполнял 2,9 подборов и совершал 4,4 результативных передач.

Также на днях БК Иркут объявил, что с ним подписал контракт и иркутский спортсмен Сергей Михалев. Но его сложно назвать новичком, поскольку всю свою баскетбольную карьеру он провел именно в нашей команде. Таким образом, на сегодняшний день известно о подписании контрактов только с двумя игроками Иркута.

ИСТОЧНИК KP.RU