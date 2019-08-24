В детских оздоровительных лагерях Иркутской области закрыли все пляжи

СЕГОДНЯ 07:36 2019-08-24T07:36:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Летний оздоровительный сезон для детей в Иркутской области закончился. В детских оздоровительных лагерях закрыли все пляжи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

На берегу закрывшихся пляжей выставлены таблички и баннеры о запрете купания. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам убрали с их территорий на хранение первичные средства спасения, здесь больше не дежурят матросы-спасатели и медики.

- Всего в Иркутской области действовало девять таких пляжей в Ольхонском, Усольском, Балаганском и Осинском районах, - пояснили в ведомстве. – За время работы детских оздоровительных, спортивных, палаточных лагерей государственными инспекторами по маломерным судам было проведено около 700 занятий по правилам поведения на воде с охватом более 14 тысяч детей.

На контроле Государственной инспекции по маломерным судам остаются два общественных пляжа. Один из них расположен в Иркутске на заливе Якоби, второй – на Еловском водохранилище в Южном массиве города Ангарска. Их закрытие запланировано на конец августа.

ИСТОЧНИК KP.RU